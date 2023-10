Todas tayo diyan

Pagdating sa kamatayan, sakit o karamdaman pa rin mga tropapips ang mga nangungunahing dahilan para magpantay ang mga paa ng mga Pinoy.

Pero may maituturing pa rin namang “good news” tungkol sa usapang todas pagdating sa mga sakit.

Sa mga Pinoy, marami ang ayaw o kaya naman eh takot na pag-usapan ang kamatayan. Iilan nga lang yata ang buhay pa pero bumibili na ng lote ng paglilibingan nila o kahit man lang funeral plan.

Parang morbid nga naman o nakakakilabot na paghandaan mo ang kamatayan mo. Ang matindi, baka kakabili mo pa lang ng funeral plan eh natepok ka na agad. Kapag ibinurol ka, iyon malamang ang magiging sentro ng usapan sa lamay mo.

Ang kagandahan nga lang sa ganoon, wala nang poproblemahin sa burol ang maiiwan mo. Kung kasama pa sa package ang libingan o cremation mo, aba’y ‘di mas matutuwa ang mga naiwan mo. Ang matindi pa, sulit dahil nagamit mo agad ang hinulog-hulugan mo.

Pero mayroon din namang mga funeral plan na transferable o puwede mong ipagamit sa iba. Kung sa tingin mo eh hindi ka pa kukunin ni “Taning,” at may ipinagdasal kang manahimik na nang tuluyan, aba’y sa kaniya mo lang muna ipagamit ang binayaran mong burol plan.

Sabi ng ilang damatans, dapat maging praktikal ngayon ang tao. Kung may datung ka naman, bakit hindi mo pa nga naman paghandaan ang kamatayan mo.

Pero ang mga kababayan natin na dalawang kahig isang tuka, ikot ang tumbong kapag namatayan ng kaanak.

Hirap na hirap na nga naman silang maghanap ng kusing para may makain, saan kamay pa nila kukunin ang nasa P7,000 hanggang P10,000 na gastos sa burol. Kung mamalasin, iba pa ang bayad sa paglilibingan. At kung mamalasin pa, balasubas na mukhang pera ang puneraryang nangidnap ng bangkay sa ospital.

Kaya kung may malasakit ang mga opisyal at mga mambabatas sa mga mahihirap na may sakit, dapat ganoon din sa mga mahihirap na namatayan. Isipan nila ng tunay na matinong programa para sa libreng libing.

Pero dapat talagang paghandaan ang kamatayan, kung hindi na kayang paghandaan ang gastos sa pagpapagamot. Noong 2022, batay sa Philippine Statistics Office, ang pangunahing dahilan ng pagkatsugi ng mga Pinoy eh Ischemic heart diseases, Cerebrovascular diseases, na kasama ang stroke, at pangatlo ang Neoplasms, na kasama ang cancer o tumor.

Pasok sa top 10 na dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy ang Diabetes mellitus, Hypertensive diseases, Pneumonia, Other heart diseases, Chronic lower respiratory diseases, remainder of diseases of the genitourinary system, kasama riyan ang kidney failure, at Respiratory tuberculosis.

Kung may masasabi mang good news sa bad news na ito, aba’y sa listahan ng PSA noong 2022, bumaba na sa ranking ang COVID-19 (pang-11) na dating nasa top 3 noong 2021. Ibig sabihin, humupa na talaga ang perwisyong virus na nagmula sa China, baka nakakalimutan na ng iba.

Sa datos ng PSA tungkol sa bilang ng mga pumikit na nang tuluyan noong 2021, aba’y pinakamarami ang galing sa Calabarzon, sumunod ang Central Luzon, at Metro Manila. Pinaka-kaunti naman ang natulog nang walang gisingan sa BARMM at CAR at CARAGA.

At pagdating sa buwan, pinakamarami ang natodas noong 2021 sa Setyembre, sumunod ang Agosto, at Oktubre. Bukod diyan, mas maraming kelot ang natodas sa nasabing taon na umabot ng 491,053, kumpara sa 388,376 na bebot.

Kaya huwag magtaka kung mas marami ang babae sa Pilipinas, dahil bukod sa mas maraming kelot ang natotodas, mas marami pang babae ang ipinapanganak, at marami ring kelot na nagiging binebot. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”