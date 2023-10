Steph Curry nagsalpak ng 4 tres sa dulo kontra Houston Rockets

APAT na tres ang inihulog ni Stephen Curry sa loob ng kulang 2 minutes sa dulo ng laro para ihatid ang Golden State sa 106-95 win laban sa dinayong Houston Rockets Linggo ng gabi.

Tumapos ng 24 points si Curry, inayudahan ng 19 ni Klay Thompson.

Bumalik na mula ankle injury si Draymond Green at pinag-start ni coach Steve Kerr, bunot off the bench si Chris Paul.

Naputol ang streak ni Paul na 1,365 NBA games na laging nasa starting lineup. College pa siya sa Wake Forest nang huli siyang maglaro mula sa bench.

Nagsumite si CP3 ng 8 points, 7 assists sa 27 minutes.

Pigil pa ang laro ni Green, naka-21 minutes lang at nag-ambag ng 4 points, 5 rebounds, 5 assists.

Kinapos ang 21 points ni Fil-Am Jalen Green at 19 ni Alperen Sengun para sa Houston.

Umabante hanggang 16 ang Warriors pero humabol ang Rockets. Inagaw pa ng Houston ang lead sa basket ni Jalen Green bago nag-take over si Curry.

Sinindihan ng apat na 3-pointers ni Curry ang 15-2 run ng Golden State tungo sa 100-89 lead.

(Vladi Eduarte)