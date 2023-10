Sarina Bolden, Filipinas yumuko kontra Australia

NALASAP nina Sarina Bolden at ng Philippine Women’s National Football Team ang 0-8 pagkabigo kontra world no. 11 Australia Linggo ng gabi sa second round ng 2024 AFC Women’s Olympic Qualifying Tournament na nilaro sa Optus Stadium sa Perth.

Tinikada ni Mary Fowler ang unang goal para sa Matildas sa 15th minute mark, bago kinana ni Sam Kerr ang pangalawa makalipas ang apat na minuto, bumanat naman si Caitlin Foord ng goal sa 30th at 34th minute, habang dinagdagan ni Kerr ng isa para sa Australians para sa 5-0 lead sa halftime.

Nagpatuloy ang kamalasan ng Filipinas sa second half, umiskor pa ang Australia mula kina Kerr at Foord, sinelyuhan ni Clare Wheeler ang laban matapos isalpak ang isa pang goal sa 72nd minute.

Dahil sa panalo, nahawakan ng Australia ang top spot sa Group A tangan ang two wins, nakuha nila ang unang panalo sa Iran, nasa second ang Filipinas, dahil sa 4-1 panalo laban sa Chinese Taipei.

(Elech Dawa)