Sarah gustong bitbitin abroad si Bamboo

Walang kaduda-dudang nag-enjoy nang husto ang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo dahil siya mismo ang umuungot sa ka-back-to-back concert artist niya na si Bamboo.

Sa kanyang Instagram post ng larawan nilang dalawa ni Bamboo, na kuha sa kanilang nakaraang concert ay ipinangalandakan ni Sarah ang pagnanais niyang madala ang kanilang show abroad.

Sey niya sa caption, “Coach, mag-international tour na tayo!!! Pero bago ‘yan, Laguna, ready na ba kayo???”

Sina Sarah, Bamboo ay parehong naging coach ng franchised talent show na, ‘The Voice Philippines’ kung saan ilang taon din silang nagkasama sa show.

First time nina Sarah at Bamboo na mag-back-to-back sa isang full concert, at nalibot na rin nila ito sa iba’t ibang key cities sa bansa.

Nabitbit na nina Sarah at Bamboo ang kanilang concert sa Cebu at kamakailan lang ay sa Pampanga.

May solo concert si Sarah at ito ay ang celebration niya ng kanyang 20th showbiz anniversary, pero parang mas gusto niya ang back-to-back nila ni Bamboo.

Anyway, nangangahulugan lang ito na hindi muna naka-focus si Sarah sa pagbubuntis at mas gusto niyang magtanghal sa iba’t ibang panig ng mundo.