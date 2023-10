Ibinigay ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kredito sa mataas na rating na nakuha nito sa pagsusumikap at dedikasyon ng mga miyembro ng Kamara de Representantes.

“These ratings are not just numbers. They mirror the dedication and teamwork of the hardworking members of the House,” sabi ni Romualdez. “Every decision made, every bill passed, is a result of our united efforts to serve the Filipino people.”

Si Romualdez ay nakakuha ng 60% trust rating at 61% performance rating batay sa resulta ng third quarter survey ng OCTA Research, kapwa tumaas ng 6% kumpara sa second quarter survey.

“Surveys like OCTA’s are more than just statistics. They are indicative of the people’s sentiments on pressing issues, providing us with insights that are crucial in shaping our legislative priorities,” sabi ni Romualdez.

“We view these feedback mechanisms as essential guides. They help us align our legislative work with the needs and aspirations of the Filipinos,” dagdag pa nito.

Sinabi ni Romualdez na nananatili ang pagnanais ng Kamara na matugunan ang mga isyu na nakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. (Billy Begas/ Eralyn Prado)