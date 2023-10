Paglilingkod-bayan muna

Sa panahong mababasa ninyo ito ay tapos na ang halalan para sa mga bagong uupong opisyal sa mga barangay at sa Sangguniang Kabataan (SK).

Napakahalaga ng gagampanang papel ng mga opisyal ng SK at barangay.

Sa ating bansa, ang barangay ang tinuturing na pinakamaliit na political and administrative unit. Sumasalamin ito sa pagkakaroon ng masiglang demokrasya sa ating bansa.

Bilang dating punong barangay noon sa Catalunan Grande sa Davao City, alam ng inyong Kuya Pulong na napakaraming responsibilidad ng ganitong posisyon kahit pa sabihing maliit na lugar lamang ang nasasakupan. Ang punong barangay ang nagpapatupad ng mga ordinansa at batas, nangunguna sa mga sesyon ng Sangguniang Barangay at siya ring namumuno sa Katarungang Pambarangay.

Ang pagiging SK chairman naman ay kumikilala sa importanteng papel na ginagampanan ng kabataan sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Ang ilang mga naging punong barangay, konsehal, mayor at iba pang posisyon sa gobyerno ay nagsimula bilang SK chairman o kagawad.

Sa pagiging punong barangay o SK chairman, hindi na maiiwasan ang mga intriga at mga paninira na maari nilang maranasan lalo pa’t kapag sila ay nagsagawa ng pasya na tama pero hindi nakakasiya sa karamihan.

Maraming ibabatong mga masasakit na salita at pang-iinsulto ang kanilang mga kaaway.

Ang payo ko sa mga ganitong mga pagkakataon ay huwag maging maselan at balat-sibuyas.

Mas mabuting pabayaan na lang at ituon ang pansin sa pagtupad ng tungkulin at mga responsibilidad bilang lingkod bayan.

Ganyan ang naging attitude ng aking ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Kung ibang tao ay baka manlumo sa dami ng binato sa kanyang bintang, insulto, paninira, at iba’t iba pang masasakit na salita.

Sa halip na pansinin ang mga ito ay lalo lang nagpursigi si Pangulong Duterte na maipatupad ang kanyang mga repormang magiging daan para guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino.

Kahit minsan ay hindi siya nagsampa ng kaso laban sa kanyang mga pinakamalupit na kritiko.

Alam niya kasing hindi dapat maging balat-sibuyas ang isang lingkod bayan. Kapag pinagtuunan pa kasi ng pansin ang mga batikos at pang-iinsulto ay mahahati pa ang panahon at lakas na dapat sana ay nakatuon ng lubos sa pagsisilbi sa bayan.

Ganito rin ang naging payo ko sa isang kapwa mambabatas—si ACT Teachers Party-list Congw. France Castro na nagsampa ng reklamong grave threats laban sa dating Pangulong Duterte nang makatanggap ito ng masasakit na salita mula sa kanya.

Tulad ng nasabi ko na, lahat tayo ay may karapatang magsampa ng kaso kahit kanino. Pero kapag isa kang public servant, dapat ay huwag maging balat-sibuyas. Handa ka dapat tumanggap ng mga matitinding batikos at paninira.

Ang mga maaanghang na salita na maririnig mo ay ‘par for the course’ ‘ika nga. Ibig sabihin ay asahan mo nang ganyan ang mangyayari dahil kasama ‘yan sa pagiging public official.

Bilang panganay na anak ng dating Pangulo, ang inyong Kuya Pulong ay nagsalita bilang pagdepensa sa aming ama.

Ang hiling ko lang sana, iyong pagiging pursigido ng kampo ni Congw. Castro na ma-sensationalize pa ang isyung ito ay kasing pursigido rin sana ng kanilang pagprotekta sa mga magsasaka at iba pang biktima na pinatay ng mga NPA. Sa pagligtas at pagtulong sa mga kaawa-awang mga bikitima ng NPA na lang sana nila ibinuhos ang kanilang lakas at oras.