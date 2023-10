Nagmumura alindog: Andrea bagay na plastikada, maldita

‘So fetch!’ nga ang reaksyon ng mga netizen sa napiling mga character nina Andrea Brillantes, Criza Taa, Bea Borres at Danica Ongteco, ang ‘Mean Girls’ na ginampanan nina Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert sa harap ng kamera.

Si Andrea ay mas pinili ang karakter ni Rachel bilang ang sikat, maganda, plastikada, reyna ng mga mean girl na si Regina George.

Si Criza ang karakter ni Lindsay na si Cady Heron, na naging kalaban ni Regina.

Si Bea ay si Amanda na si Karen Smith na member ng mean girls, na yes lang nang yes sa grupo.

At si Danica si Lacey na si Gretchen Wieners na member rin ng mean girls, na may lihim na galit, inggit kay Regina.

Markado ang karakter nina Regina, Cady na naging magkalaban nga.

Anyway, ‘so fetch’ na kasingkahulugan ng groovy, rad, neato, wicked, bad, sweet, awesome.

At siyempre, proud na proud sina Andrea, Criza, Bea, Danica sa mga karakter nila, na sabi nga nila…, “Meet the plastics!”

Anyway, sa loob ng 18 oras, pumalo agad sa 330,747 ang nag-like sa unang post ni Andrea. At ang mga solo photo niya ay humamig din ng halos 300,000 sa loob ng 17 oras.

Panalo rin ang mga komento na umabot sa mahigit 1,300 ang una, at 1,200 ang pangalawa. At lahat sila ay nagsasabi na bagay na bagay sa apat ang maging ‘Mean Girls’ ng Pilipinas.

Sa TikTok ay may 2.6M views agad sa loob lang ng 17 oras ang paandar nilang apat.

Bongga, di ba?

Kumbaga, kung may ‘It Girls’ noon na grupo sina Anne Curtis, Georgina Wilson, Isabelle Daza, Solenn Heussaff, na kinabaliwan ng mga kalalakihan, at hinangaan ng mga kababaihan, ganun din ang dating nina Andrea.

Anyway, katakam-takam nga ang alindog ni Andrea sa mga photo niya, na ang boobey niya ay nagmumura talaga, ha! Ang wetpaks niya ay maumbok, na bet na bet hampasin ng mga barako.

Na impis ang kanyang tiyan, at may kakaibang appeal ang kanyang pusod.

At siyempre, ang ganda ng hubog ng kanyang legs, na dahil sa maiksing skirt, parang ang haba-haba, ha!

Well, again, ‘so fetch’ nga ang dating nila, lalo na ni Andrea sa ‘Mean Girls’ pasabog nila ngayong Halloween.