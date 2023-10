Na-injury kalabang kampeon! Jerwin Ancajas kanselado WBA bantamweight title fight

MAGHIHINTAY muli hanggang Enero sa susunod na taon si dating long-time super-flyweight champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas upang maisakatuparan ang pangarap na muling maging kampeon matapos makansela ang laban kay World Boxing Association (WBA) bantamweight title holder Takuma Inoue dulot ng rib injury.

Kinakailangang magkaroon ng kaunting pagbabago sa ginagawang pagsasanay ng dating International Boxing Federation (IBF) 115-pound titlist matapos maurong ang nakatakda sanang Nobyembre 15 na laban sa Tokyo, Japan.

“Ang plano daw is January. Normal na iyan kay Jerwin na may schedule na laban na naka-cancel. Wala tayong magagawa, nasa kanila ang bola basta ready na lang tayo palagi,” pahayag ni head trainer at manager na si Joven Jimenez sa panayam ng Abante Sports kahapon.

Inihayag ng promoter na si Hideyuki Ohashi nitong Biyernes ang pagkakaroon ng fractured rib ni Inoue, na idedepensa sa unang pagkakataon ang kanyang titulo na napanalunan kontra Liborio Solis nitong Abril 8 sa Ariake Arena sa bisa ng unanimous decision para sa bakanteng posisyon na iniwan ng nakatatandang kapatid na si Naoya “The Monster” Inoue matapos maging undisputed titlist sa 118-pound division.

Inamin ni Jimenez na mayroon silang babaguhin sa kanilang ensayo upang hindi masayang ang matagal na paghahanda, lalo pa at wala pang eksaktong petsa ng gagawing laban.

“Pag-uusapan namin ni Jerwin iyung kaunting chamges. Tuloy-tuloy pa rin ang training namin. May mga adjustments lang kami gagawin dahil hindi pa naman alam ang schedule ng laban,” paglalahad ni Jimenez.

Patungo na sana sa inaasam na ‘peak’ ang 31-anyos na tubong Panabo, Davao City para sa ikalawang pagkakataon sa title shot matapos mawala sa bewang ang junior-bantamweight na mahigit sa limang taon hinawakan nang dominahin ng dalawang beses ni reigning IBF titlist Fernando “Pumita” Martinez ng Argentina.

Maaaring may karagdagang dalawang buwan o higit pa ang kampo ni Ancajas (34-3-2, 23KOs) upang mapuntirya ang inaasam na kagustuhang klase ng laro bago sumabak sa ikalawang beses sa 118-pound division na naging impresibo ang pagbabalik sa laban nang payukuin si Colombian boxer Wilner Soto sa pamamagitan ng fifth round technical knockout nitong Hunyo 24 sa Minneapolis, Minnesotta.

Binabantayan ng kampo ni Ancajas ang kakayanan at kapasidad ng nakababatang Inoue, na kapatid ng kasalukuyang kampeon ng WBC at WBO super-bantamweight na si Naoya, na kanilang ikinukumpara ang lakas at galaw upang mahanap ang kinakailangang arsenal at solusyon sa laro, kung saan regular nilang kasama sa ensayo si Pinoy boxer Arthur “King Arthur” Villanueva.

Susubukan rin ni Ancajas na maipaghiganti ang mga Filipinong boksingero na tinalo ni Inoue sa mga nagdaang laban nito na kinabibilangan nina Mark Anthony Geraldo, Rene Dacquel, Froilan Saludar, Mark John Yap at pagpapatumba kay Jake Bornea noong isang taon.

Nitong taon lamang ay hinubad ni Naoya ang lahat ng kanyang titulo sa 118lbs upang umakyat sa mas mabigat na weight division matapos ang huling laban kay English Paul Butler na tinapos sa 11th round TKO upang makumpleto ang lahat ng korona sa WBA (super), WBC, IBF, The Ring at ang WBO title ni Butler.

(Gerard Arce)