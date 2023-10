Iniugnay ng isang lider ng Kamara de Representantes ang mataas na rating ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa naging desisyon na ilipat ang P1.23 bilyong confidential fund ng civilian agencies sa mga ahensiya na ang mandato ay proteksiyunan ang bansa.

Ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga Rep. Aurelio Gonzales Jr. ginawa ang survey ng OCTA Research sa panahon kung kailan mainit ang isyu ng paglipat ng confidential funds.

“The Octa Research 2023 third quarter survey was conducted between Sept. 30 and Oct. 4. That’s when the controversy around the House decision to reallocate CIFs from civilian offices to agencies ha­ving to do with national security was brewing,” sabi ni Gonzales.

Naniniwala si Gonzales na alam ng publiko ang naging desisyon ng Kamara dahil laman ito ng mainstream media at ng social media.

“They agreed with the House decision as reflected in the significant increase in the levels of their trust and their approval of the performance of our leader, Speaker Romualdez,” sabi ng mambabatas.

Ayon sa resulta ng third quarter survey ng OCTA Research, nakakuha si Romualdez ng 60% trust rating at 61% performance rating, parehong tumaas ng 6% kumpara sa survey na ginawa noong ikala­wang quarter ng taon.

Limang ahensiya ng gobyerno ang tinanggalan ng confidential fund, kabilang ang P500 milyon ng Office of the Vice President at P150 milyon ng Department of Education na pinamumunuan ni VP Sara Duterte. (Billy Begas/Eralyn Prado)