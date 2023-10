Matagal magagarahe! Des Cheng sasailalim sa operasyon sa tuhod

Standings W L

Petro Gazz 3 0

Creamine 3 0

Akari 3 1

F2 2 1

PLDT 2 1

Chery Tiggo 2 1

Choco Mucho 2 1

NXLed 1 2

Cignal 1 2

Galeries 0 3

Gerflor 0 3

Farm Fresh 0 4

Mga laro sa Huwebes:

(Santa Rosa Sports Complex)

3:00pm — PLDT vs NXLed

5:00pm — Choco Mucho vs Galeries

7:00pm — F2 Logistics vs Petro Gazz

PANSAMANTALANG hindi makakalipad si Choco Mucho Flying Titans outside hitter Desiree Wynea Cheng na nakatakdang dumaan sa masusing operasyon sa kanang tuhod kasunod ng season-ending injury.

Nakisimpatya ang maraming fans at tagasunod ng 27-anyos na two-time UAAP champion sa tinamong dagok sa volleyball career na daraan sa agarang operasyon at mahabang rehabilitasyon sa kanyang ACL injury kontra sa Cignal HD Spikers noong nagdaang Huwebes.

Maghihintay muli ng panibagong taon ang 5-foot-8 spiker na naglaro dati sa De La Salle Lady Spikers at F2 Logistics Cargo Movers, na naging malaking tulong para sa Choco Mucho na mapagwagian ang tansong medalya sa 2023 VTV International Women’s Volleyball Cup sa Lao Cai Vietnam nitong nagdaang Agosto.

“Management will ensure that Des is given the best possible treatment and medical care in order to get back in fighting form,” pahayag ng Flying Titans sa inilabas na statement. “The team is saddened over this development, but is hopeful for her safe return.”

Ito na ang ikalawang ACL injury ng UAAP 79th Finals MVP at Season 80 Best Server nang minsang masaktan din ang kaliwang tuhod nito habang sumeserbisyo sa Lady Spikers.

Naglabas naman ng iba’t ibang saloobin at mensahe sa social media ang mga tagasubaybay ng Flying Titans at tagasunod ng beteranong spiker na umaasang makakabalik ito sa magandang kondisyon, oras na matapos ang operasyon at mahabang rehabilitasyon.

Nagawa pang makatulong sa unang panalo ng Choco Mucho kontra Farm Fresh Foxies noong Oktubre 19 sa FilOil EcoOil Arena si Cheng nang umiskor ito ng 10 points, pitong digs at limang receptions.

Plano ng Choco Mucho na mahigitan ang magkasunod na seventh-place finish sa first All-Filipino at Invitational Conference na tatangkaing mahanap ang kanilang kauna-unahang podium finish matapos ang dalawang pagkabigo sa battle-for-third noong 2021 at 2022 Open Conference.

Tumalon sa Choco Mucho ang UAAP Season 79 Finals MVP noong 2022 matapos ang mahabang pananatili sa F2 Logistics Cargo Movers na naging parte ng 2017 Philippine Superliga Grand Prix.

“Thank you everyone for your concern and keeping her in your prayers,” ayon pa sa team statement.

Mananatili pa ring solido ang line-up ni coach Dante Alinsunurin na pangungunahan ni Cherry Ann Rondina, Caitlyn Viray, Kat Tolentino, Cherry Nunag, Maddie Madayag, Isa Molde, Bea De Leon, Aduke Ogunsanya, Maike Ortiz, Pang Ponce, Denden Revilla at setters Jem Ferrer at Deanna Wong.

(Gerard Arce)