Kasado magdepensa! Scottie Thompson, Ginebra malapit na maging full force

HINDI pa nakukumpleto sa ensayo ang Ginebra pero excited na si coach Tim Cone sa title defense ng crowd favorites.

“We’re excited about getting Jamie (Malonzo) back in the lineup, and we’re also excited about Scottie (Thompson) and Japeth (Aguilar) who have not practiced with the team yet, starting on Monday” balita ni Cone sa Power & Play ni Noli Eala.

Magandang balita ay sa November 17 pa unang sasalang ang Gin Kings laban sa Converge, sapat na panahon para makapaghanda.

Dahil wala si Justin Brownlee, ang dating import ng Meralco na si Tony Bishop ang hinugot ng Gins. Tinalo ni Brownlee si Bishop sa anim na laro sa finals noong 2021 Governors Cup.

Wala pang kasiguruhan sa desisyon ng FIBA hinggil sa doping issue ni Brownlee na nag-postive sa banned substance noong Asian Games.

“I know Christian Standhardinger is excited as he doesn’t have to guard Tony anymore so we’re excited about having him,” dagdag ni Cone.

Si Jeremiah Gray na lang ang wala sa Gins. Dinagdag pa si Maverick Ahanmisi.

Sa parehong programa ay nabanggit ni Cone na posibleng sa December pa makakalaro si LA Tenorio.

March pa huling naglaro si Tenorio, na-diagnose na may colon cancer pero cancer free na.

(Vladi Eduarte)