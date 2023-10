Joey Paras pumanaw na

Marami ang nagulat sa pinost ng isa sa pamangkin ni Joey Paras sa kanyang Facebook account kung saan ibinalita nito na yumao na ang kanyang uncle.

Bale 5:40 nitong Linggo ng hapon tuluyan nang namaalam ang isa sa mga alagang artista ng yumao na ring comedy director na si Wenn Deramas.

Ayon sa pamangkin ni Joey, inatake sa puso ang kanyang tiyuhin. Ilang beses na rin palang naoperahan ang komedyante. Ilang Angioplasty procedure ang pinagdaan ni Joey.

Si Joey ay unang nakilala sa teatro bilang aktor at direktor.

At dahil sa galing niya sa comedy ay isa siya sa mga naging paboritong artista ni Direk Wenn kaya halos lahat ng pelikula nito ay ka-join siya.

Sa telebisyon naman, madalas siyang napapanood sa mga teleserye, comedy at variety shows ng GMA-7. Isa siya sa naging regular host ng ‘Sunday PINASaya’ kung saan nakasama niya at naging super friend si Marian Rivera.

Naging bida rin siya sa pelikulang ‘Bekikang: Ang Nanay Kong Beki’ under Direk Wenn kung saan nakapareha pa niya si Tom Rodriguez.

Lead star din siya with Dingdong Dantes sa movie na ‘Dance of the Steel Bars’.

Naging Best Supporting Actor siya ng Cinemalaya Film Festival noong 2013 para sa pelikulang ‘Babagwa’. Ilang beses din siyang na-nominate sa iba’t ibang award-giving bodies dahil sa angkin niyang husay sa pag-arte.

Sa nasabing social media post ng pamangkin ni Joey ay nanawagan ito ng financial help sa mga kaibigan ng uncle sa showbiz kung saan naka-tag pa ang pangalan ng mag-asawang Marian at Dingdong, Iza Calzado, Barbie Forteza, Julie Anne San Jose at iba pang artista na nakasama nito sa mga proyekto.

Wala pang naka-post na detalye kung saan ibuburol ang mahusay na aktor at direktor.

Samantala, nakausap naman noong Sunday night ng editor naming si Jun Lalin ang komedyanteng si Atak Araña na kaibigan ni Joey.

Sobrang lungkot daw ni Atak sa pagpanaw ni Jkey.

“Pupunta po kami sa wake niya sa November 1,” sabi raw ni Atak sa aming editor.

Paalam Joey Paras, magkasama na kayo ng favorite director at matalik mong kaibigan na si Direk Wenn.