Joey niyabang suot na ‘Eat Bulaga’ shirt

Ang bongga lang ni Joey de Leon na biglang-bigla ay nagsuot ng ‘Eat Bulaga’ t-shirt!

I mean, t-shirt na may nakasulat na ‘Eat Bulaga’ na iniwasan nila ng ilang buwan, dahil kadalasan ngang suot nila ay ‘TVJ’ o ‘E.A.T.’, ha!

Ang rason?

“We don’t compete. Our aim is to complete 50 years of noontime hosting! Nearly 3 years to go if you include our participation sa Student Canteen. Counting tiis ngek, konting tiis na lang!—TVJ!” sabi ni Joey.

At siyempre, sang-ayon ang lahat ng netizen kay Joey, na hindi naman talaga maitatanggi.

“Eat Bulaga is TVJ and TVJ is Eat Bulaga.”

“I grew up watching Eat Bulaga. Para sakin TVJ lang talaga ang may karapatan gumamit ng pangalan na ‘yan dahil sila naman talaga ang original at nag-iisang Eat Bulaga.”

“Eat Bulaga is Tito, Vic and Joey with the Dabarkads. Kapag wala ang lahat ng iyan siguradong peke yun.”

“TVJ are the original ‘Eat Bulaga’. Walang Eat Bulaga, kung walang Henyo Master Joey De Leon, Bossing Vic Sotto, and Tito Sen. Sotto the manager kasama pa ang mga Legit Dabarkads hosts. God bless you all po.”

“The sweetest name is to be called by your real name.”

“Eat Bulaga – TVJ – Legit Dabarkads will forever be a part of television history!”

“You are the best thank you. I’ll never forget your support and kindness.”

Well, ano pa nga bang dapat pagdebatehan, di ba? Malinaw naman ang mensahe ni Joey. (Dondon Sermino)