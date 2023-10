Isinusulong ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada ang pagsasabatas ng buwanang P1,000 hazard pay para sa mga barangay tanod bilang insentibo sa ginagampanan nilang tungkulin na pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa kanilang komunidad.

“Malaki ang ambag ng mga barangay tanod sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Sila ang nagpupuyat sa gabi at frontliner, gaya ng nasaksihan natin noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kakarampot na halaga ito kapalit ng kanilang serbisyo, sakripisyo at pagkakawanggawa,” ayon kay Estrada.

Sa Senate Bill No. 794, inirekomenda ni Estrada na bigyan ng buwanang P1,000 bilang hazard pay ang mga miyembro ng barangay tanod brigades.

Ang pondo ay una munang manggagaling sa budget ng Department of the Interior and Local Go­vernment habang ang mga susunod na implementasyon nito ay isasama na sa budge­t ng local govern­ment units. (Dindo Matining)