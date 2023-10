Gallardo nagsalpak ng pamatay na tres

NAGBAON si King Gallardo ng clutch 3 sa closing seconds at naitakas ng New Era University Hunters ang 63-61 panalo kontra San Juan Kings sa 21 Under championship ng Pilipinas Super League.

Itinanghal na MVP si Vincent Nablo matapos giyahan ang Hunters sa isinumiteng 20 points at 7 assists sa laro sa Central Recreational Fitness Center Gym sa NEU compound sa Quezon City, bumakas ng 19 points at 9 rebounds si Gallardo.

Napuwersa ang New Era sa ilang turnovers sa kaagahan ng laro pero bumawi sa depensa para kumpletuhin ang title-clinching victory.

“The players’ bond and camaraderie, traits that make up the team’s culture, were also instrumental,” ani Hunters coach Jay Agsalud.

Pinasalamatan ni Nablo ang suporta ng NEU community sa kanilang PSL run.

(Vladi Eduarte)