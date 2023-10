Chrome Bell may ibubuga

MASISILAYAN ng mga karerista ang kabayong si Chrome Bell pagsalang nito sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Isa sa posibleng mamarkahan ng mga karerista si Chrome Bell na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez.

May distansiyang 1,200 metro, ang ibang kalahok ay sina Winter On Fire, Come Back Stronger, Chocolate Thunder, Yana’s Silver at True Story.

Tiyak na mainit na labanan ang masisilayan ng mga karerista dahil nakalaan ang P30,000 added prize na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta.

Kukubra din ang may-ari ng winning horse ng karagdagang premyo na P10,000 sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission.

Walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Incorporated ngayong araw ng Martes.

(Elech Dawa)