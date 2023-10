Nakarating sa kaalaman ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang bilihan ng boto bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections nitong Lunes.

Ayon sa pangulo, nakatanggap siya ng mga impormasyon na hanggang sa huling araw bago ang eleksiyon nitong Lunes ay may mga kandidatong umiikot at nagtatangkang mamili ng boto.

Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang Philippine National Police (PNP) at Commission on Elections na tingnan ang mga insidente ng “gapangan” para mamili ng boto.

“Well, unfortunately, meron pa ring sumusubok at umiikot lalo na ‘pag gabi. Last night, there were some reports, even here in Ilocos Norte, na may mga umiikot na namimimili ng boto para dito sa barangay elections,” paglalahad ni Marcos.

“Ang aking payo lang sa a­king mga kababayan, ‘wag n’yo itatapon ang inyong karapatan na makapili ng inyong mga barangay official dahil alam n’yo naman na ang mga barangay official ang mga kaharap n’yo araw-araw, ito ang tinatakbuhan n’yo para makatulong sa inyong mga problema,” anang pangulo.

Hindi aniya papayagan ng kanyang administrasyon na mamayani ang ganitong aksiyon ng mga politiko kaya ipaiiral ang batas upang matigil na ang vote buying sa tuwing may eleksiyon.

Kinilala naman ng presidente ang importansiya ng barangay officials dahil sila aniya ang frontli­ners ng gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan.

Maagang dumating si Pangulong Marcos sa Mariano Marcos Memorial School sa Brgy. Lacub, Batac City, Ilocos Norte para bumoto.

Dumating ang pangulo sa Precinct 0036A, Cluster number 00036A alas-7:04 nang umaga at agad na inasistehan para sa kanyang pagboto.

Matapos bumoto ay nagpaunlak ng panayam ang presidente sa media kung saan binigyang-diin nito ang kahalagahan ng barangay elections.

Ang mga opisyal ng barangay aniya ang makapagsasabi kung ilan ang maibibigay na boto sa isang kandidato sa national kaya mahalaga ito sa mga politiko.

“Of all the elected officials, it’s the barangay officials who can actually tell you I will deliver these many votes. ‘Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa’yo ng 350 votes, asahan mo 350 ‘yn totoo ‘yon kaya’t napakahalaga ang resulta ng barangay election. That’s why sa aming assessment kung minsan nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial ‘yan at it is held at a very intimate personal level, that’s why talagang nagkakainitan ng husto kaya’t ‘yon ang ating gustong iwasan,” anang pangulo. (Aileen Taliping)