Bantayan ang suicide 

Isa sa mga binibigyan ng kahalagahan sa buwan ng Oktubre ay ang mental health awareness.

Kabilang na dito ang mga iba’tibang sakit na hindi nakikita ngunit nararamdaman. At ang kanilang kumplikasyon ay maaaring malala. Kaya bago mataposang buwan ay pagusapan natin ang mental health, lalo na ang suicide.

Mula pa noong 1948 ay binigyan na ng kahulugan ng World Health Organization ang ibig sabihin ng health o kalusugan. Ito ay ang kumpletong pisikal, mental at panlipunang kapakanan o social well-being, at hindi lamang ang kawalan ng sakit o kahinaan. At tukoy naman sa mental health, nalalaman ang kaniyang kakayahan, makayanan ang mga stress ng buhay, nakakapagtrabaho ng produktibo, at nakakapagbigay ng kontribusyon sa kaniyang komunidad. Ang stress ang isa sa mgabagay na nagiging dahilan ng problema. Ang mgapinakamaraming stress ayon sa American Psychological Association ay ang mga millennials at gen X, o ang mula 26 hanggang 41 at 42 hanggang 57.

Ang 10 pinakadahilan ng stress ay ang mag sumusunod. 1) pera, 2) mag isyu sa pamilya, 3) ang pagkamatay ng isang mahal sabuhay, 4) paghihiwalay, 5) trabaho, 6) personal na relasyon, 7) kalusugan, 8) pagdadalantao, 9) politika, at 10) paaralan. Dito saating bansa, 1 sa 5 ay mayroong problema na mental. Depression ang nangunguna at maaaring mauwi sa suicide. Sa mahigit na 6 na milyon na apektado, 3.3 milyion ay may depression at 3.1 milyon naman ang may anxiety disorder. At sabilang nito, mahigit 2,500 ang suicide cases. Isa sa dahilan ng pagtaas nito ay sinasabi dahil sa social media. Isang bagay nawala nung unang panahon na pinagmumulan ng inggit. Ang ibang mga risk factors ay paggamit ng bawal na gamot, may family history ng depression, at nagtangka na magpakamatay. Kung minsan, kung sino pa ang high achiever dahil maaaringperfectionist.

May mga warning signs ang isang may posibleng mag suicide. 1) namimigay ng akniyang mga gamit, 2) medyo humihiwalay o nag isolate ng sarili o madalas pakiramdam ay nag-iisa, 3) gumagamit ng bawal na gamot, 4) sinasaktan ang sarili, 5) mahilig sa mga kilos na manganganib ang buhay o risky, 6) medyo agresibo at iritable, 7) palaging negatibo ang tingin sasarili, at, 8) palaging pinaguusapan ang kamatayan. Kung sakaling mapansin ang mga ito, huwag akalain na lilipas din yan, o mawawala din yan. O di kaya sabihin na palaging sarililang ang iniisip at selfish o kumukuha lang ng atensyon sa sariliat malalagpasan din. Huwag din isipin na excuse lang ang depression dahil tamad, kung anxious e lalagpasan din, at kung may panic attack ay ang OA naman.

Ang mas mainam na sabihin ay ang mga sumusunod. “Salamatat sinabihan mo ako, gusto kong tumulong.” Kung hindi namankaya ay “Maghahanap ako ng makakatuong sa iyo“, at kungsakaling wala ay “nandito lang ako hanggang may tumulongsayo“.

Napakahirap ng sitwasyon ng isang may problema sa kaniyangmental health. Alamin natin kung paano tay makakatulong at huwag nang maging dagdag pa sa problema.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.