6 koponan markado sa 2023-2024 NBA

MAGANDANG araw ng Martes mga ka-Benchwarmer.

Isang tulog na lang Nobyembre na, ibig sabihin, malapit na rin ang panahon ng Kapaskuhan kaya medyo lumalamig na ang simoy ng hangin lalo na kapag gabi.

Pero sa araw, grabe pa rin ang init ng panahon kaya ugaliin uminom ng maraming tubig at magpayong o sumbrero kapag lalabas ng bahay.

***

Isang linggo na simula nang magbukas ang 2023-2024 season ng NBA.

Gaya ng dati, eksplosibo ang bawat laban na ating napapanood.

Hayaan n’yo pong magbigay ang inyong lingkod ng aking two cents, ‘ika nga, sa greatest basketball league on earth, kung ano sa tingin ko ang mga koponan na may malaking tsansa mag-uwi ng korona ng NBA.

Sa 30 teams, meron akong napipisil na anim na koponan na may pinakamalaking tsansa sa kampeonato.

Unahin natin sa Eastern Conference.

Boston Celtics, tingin ko, solid pa rin ang Celtics dahil nariyan pa rin ang dynamic at youthful duo nina Jayson Tatum at Jaylen Brown.

Sa kasalukuyan, malinis na 2-0 kartada ang Celtics dahil naniniwala ako na paangat pa din ang mga laro nina Tatum at Brown.

Sabi nga, nasa peak pa rin sila ng kanilang mga talento

Pangalawa, Milwaukee Bucks.

Naging instant crown favorite ang Bucks na magkampeon uli dahil sa pagsungkit kay Damian Lillard sa trade.

Nagkaroon ng legitimate offensive partner si two-time Most Valuable Player (MVP) Giannis Antetokounmpo sa katauhan ni Lillard.

Pangatlo, ang reigning Eastern Conference champions Miami Heat.

Unang factor siyempre ang coach na si Fil-Am Erik Spoelstra.

Iba ang utak ni coach Erik, tried and tested na ito.

Muli, aangklahan nina Jimmy Butler, Bam Adebayo at Tyler Herro ang Miami Heat.

Lipat naman tayo sa West mga ka-Benchwarmer.

Siyempre heavy favorite ang defending champions na Denver Nuggets ni Nikola Jokic.

Solid pa rin ang support cast niya kabilang sina Jamal Murray at Aaron Gordon maging ang shooter na si Michael Porter, Jr.

Malakas pa rin ang Los Angeles Lakers na pagbibidahan pa rin ni ‘The King’ LeBron James, na kahit nasa pang-21 season na niya ay parang sophomore o junior pa rin ang laro.

Halimaw pa rin.

Samahan pa nina Anthony Davis, D’Angelo Russell at Austin Reeves kaya delikado pa rin ang team na ito.

Pangatlo sa West na tingin ko may tsansa sa korona ang Phoenix Suns.

Scoring beast pa rin si former MVP at two-time champion Kevin Durant.

Solid scoring option din si Devin Booker at new acquisition na si Bradley Beal.

Kaya ayan mga ka-Benchwarmer, anim na teams na tingin ng inyong lingkod ay may malakas na tsansa sa titulo ngayong NBA season.

Special mention naman, bagaman wala sa anim na pili ko, ang Philadelphia 76ers ni reigning MVP Joel Embiid sa East at ang crowd favorite Golden State Warriors ni two-time MVP at four-time champ Steph Curry sa West.

Pwede ring makapasok sa playoffs at makasilat ang trio nina Kawhi Leonard, Paul George at Russell Westbrook sa Los Angeles Clippers sa West pa rin.

Kayo mga ka-Benchwarmer, ano’ng team sa tingin n’yo ang hihiranging kampeon?