NAGTALA ang Philippine National Police (PNP) ng 17 kaso ng vote buying sa iba’t ibang rehiyon sa idinaos na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) kahapon.

“Yes we have made some operations against vote buying and as of now there are 17 incidents of vote buying,” pahayag ni PNP chief Gen. Benjamin Acorda Jr. sa press briefing kahapon sa Camp Crame.

Ilan aniya sa mga ito ay isasampa nila sa korte habang ang ilan ay patuloy na iniimbestigahan.

“Meron for filing, me­ron under investigation and ang talagang medyo mahirap na parte diyan there are some who are witnesses or victims who are not willing to testify. Kumbaga obstacles natin because for us to prove vote buying we need someone to tell they we given money in consideration for their vote,” paliwanag nito.

Sa 17 operasyon ng vote buying, tig-tatlo ang naitala sa Region 1 at 12; dalawa sa Region 6; at tig-isa sa Region 2, 3, 4A, 4B, 7,9,10, BAR at National Captial Region (NCR).

Nauna nang umapela ang opisyal sa mga botante na tanggihan ang mga tangkang panunuhol ng mga kandidato dahil ang boto ng bawat isa ay sagrado para sa mas magandang bukas na haharapin ng ating bansa at mga kabataan. (Edwin Balasa)