Yassi maangas, nag-enjoy manapak

Dream come true kay Yassi Pressman ang pagsasama nila ni Ruru Madrid sa isang serye.

Matagal na raw kasi niyang pangarap na magkaroon ng action series na ang karakter niya ay palaban din o nakikipagbugbugan.

“Eh, si Vanessa, palaban din kasi siya. Gusto ko ang pagkakabuo nila sa karakter ko, na galing sa isang mahirap na pinagdaanan, na kailangang takasan, pero hindi tumigil ang mga pagsubok, at dahil doon, naging snatcher siya.

“Isang role `yon na hindi ko pa nagagawa. Very different from the usual role na nagawa ko, na sweetheart o sunshine ang role, dahil si Vanessa, nananapak siya, na maangas siya.

“Pero ang ginagawa niya, kahit mali, ginagawa naman `yon dahil sa pagmamahal niya sa pamilya niya. At laging mabuti po ang laman ng puso niya para sa pamilya niya,” sabi ni Yassi.

Kamusta si Ruru?

“Malaki ang respeto ko kay Ruru, na nakita ko kung gaano siya ka-passionate, at talagang inaaral niya ang bawat eksena. Tinatanggal din niya ang wall, na usually meron ang ibang mga artista, dahil nahihiya rin.

“Si Ruru kasi, pag tanggal niya ng wall, ginagawa rin niyang kumportable ang feelings ko, at ‘yung emotions ko na puwede kong ibigay sa kanya.

“Masaya siyang katrabaho,” sabi lang ni Yassi kay Ruru. (Dondon Sermino)