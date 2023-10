Wallop angat sa mga karibal

Hindi binigo ni Wallop ang mga liyamadista nang sikwatin ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Kumaripas sa unahan si Word Isn’t Enough habang pumuwesto sa pang-apat ang nasabing kabayo na dinala ni jockey Andreu Villegas.

Hinayaan ni Wallop ang kakamping si Noble Touch na lumutsa sa matulin na si Word Isn’t Enough habang nasa tersero si Tulong Geisdaw.

Pumapang-apat pa rin si Wallop pa-far turn pero palapit ng home turn ay nagkapanabayan sa pagkuha ng unahan ang magkakuwadrang Noble Touch at winning horse.

Sa rektahan ay sina Wallop at Noble Touch na ang naglalaban at naka-ungos ang una sa huli ng 15 metro ng karera tungo sa may dalawang kabayong agwat laban sa pumangalawang si Noble Touch.

Sinilo ng winning horse owner na si Leonardo Javier Jr. ang P20K added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

(Elech Dawa)