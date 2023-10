Vi, Guy, Marya, Shawie bet pagsamahin ni Gabby sa pelikula

Ang bongga ng plano ni Gabby Eigenmann, na bet niyang pagsama-samahin sa isang pelikula sina Vilma Santos, Nora Aunor, Sharon Cuneta, Maricel Soriano, ha!

At siya lang daw dapat ang nag-iisang boy sa pelikula.

Gusto niya na apat na kuwento `yon, na sa isang bahay lang sila nakatira, at bawat kuwarto ay may kanya-kanyang kuwento sila.

Pero ngayon, ang pelikula with Vilma ang bet niyang gawin, dahil bagamat kasama raw niya sa ‘When I Met You in Tokyo’ ang Star for All Seasons ay hindi naman sila nagkaroon ng eksena na magkaharap.

Team Manila raw siya at Team Japan naman sina Ate Vi.

At kung mabibigyan siya ng chance, na makasama ulit si Ate Vi, gusto niyang maging kontrabida.

“Dahil lagi naman akong natatatak as a villain, siguro maganda kung ganun din. Actually naiisip ko na parang bagay sa kanya ang abuse mother, na ako ang mang-aabuso sa kanya.

“O puwede rin na baligtad, na ako naman ang inaabuso niya, sinasaktan niya. Mahirap kasi na sa stature niya ngayon, parang hindi ko kaya na sinasaktan siya. Siguro mas okey na ako na lang ang saktan niya!” sabi ni Gabby.

Pero, ‘yun nga, dream project daw niya ang pagsama-samahin ang apat na haligi ng industriya.

“Kung may pera lang ako, ako na ang magpu-produce ng movie na `yon. I want to have a different scenes with them, iba-ibang story. Parang ‘Shake, Rattle, & Roll’, na iba-ibang episode. Na hindi sila magkikita-kita o magsasama sa movie.

“Basta ako lang ang lalaki, na iba-iba ang eksena, na 4 available rooms in the house,” sabi na lang ni Gabby.

Well, sana nga ay magkadatung na si Gabby para matupad ang pangarap niyang `yan, na sobrang laki, ha! (Dondon Sermino)