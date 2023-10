Ube ice cream with adobo ang eksena!

FAVORITE n’yo rin ba ang ube flavor ice cream? Paniguradong takam na takam ka lalo na kung tirik na tirik ang araw at need mo ng pampalamig!

Pero paano kung ang fave ice cream flavor mo, may weird twist and combo! Hindi cookies and cream o vanilla, kundi ang isa ring nating paborito, adobo! O, kaya mo bang sikmurain ang pagsasama ng two fave mo?

Iyan kasi ang eksena ng isang ube ice cream sa post ng account na ProfessorX kung saan makikita nga na sa isang bowl, magkalahok ang adobo at ube ice cream na magkasamang kakainin! Itsurang additional flavor nga ng nasabing ice cream ang adobo na siyang nakapagpatawa sa mga netizen dahil sa weird style ng pagkain.

“Maiba naman adobo flavor, ctto,” caption ng uploader sa nasabing pic.

Hindi nagpahuli ang mga netizen sa pagchika sa eksenadorang mix and match kuno flavor ng ice cream na ito.

“Ang sakit, mukhang masarap pa mandin yung adobo,” comment ni Armela.

“Parehas ko pa mandin paborito,” dagdag ni Joan.

“Kung ano ano na nakikita ko, gutom yata ito haha,” chika naman ni Stephanie.

Umabot na sa 14k reaction ang mix and match flavor na ito na nagpatawa sa mga netizen! Ikaw? Ready ka ba kumain ng ganitong pagkain? Comment na! (MJ Osinsao)