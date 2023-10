Tatakbong kagawad, anak kritikal sa ambush

KAPWA malubhang nasugatan ang isang dating kapitan na tumatakbo ngayong kagawad at ang dalaga nitong anak matapos silang ratratrin ng hindi pa nakikilalang suspek habang sakay ng tricycle ang mga ito sa Santiago City, Isabela noong Sabado.

Kinilala ng Santiago Police Station (SPS) ang mga biktima na sina Ruben Elefante, 50, incumbent chairman sa Barangay Gabao at presidente ng Association of Barangay Chairpersons (ABC) at anak nito na si Rubiemae, 21-an­yos at isang estudyante.

Sa report ng SPS, tinatahak ng mag-amang Elefante ang kahabaan ng Barangay Butol nang tabihan sila ng lalaking nakamotor at pinagbabaril ang mga ito.

Tumakas agad ito sa pag-aakalang nailigpit niya ang mga biktima.

Samantala, nares­pondehan ng ilang residente at rescuer ang mag-ama at nadala ang mga ito sa isang ospital sa Candon City dahil sa mga tinamong mga tama ng bala sa katawan.

Sinisilip naman ng pulisya ang anggulong may kinalaman sa politika.

Ang asawa ni Ruben ang pumalit sa kanya at kumakandidato nga­yong chairman sa kanilang barangay. (Allan ­Bergonia)