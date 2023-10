Super fan: Vina nanghinayang ‘di nakapanood ng ‘Dear Heart’

Isa si Vina Morales sa mga celebrity na nanghihinayang na hindi nakapanood ng ‘Dear Heart: The Concert’ nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion sa SM MOA Arena last Friday.

Aminadong true blooded ShaGab fan ang pinakabagong Pinay Broadway star kaya ganun na lamang ang kanyang panghihinayang.

Nasa America pa si Vina at busy pa rin siya roon kahit na natapos na ang kanyang performance bilang Aurora Aquino sa hit Broadway musical play na ‘Here Lies Love’.

Tsika nga ni Sharon Magdayao (real name ng singer-actress), kinilig pa rin siya ng bonggang-bongga kahit na ilang video clips at pictures lang sa pinag- uusapang reunion concert ang nakita niya sa social media.

Request nga niya kina Sharon, Gabby na sana mas marami pang concert together ang pagsamahan ng dalawa para mapanood niya ito ng live pag-uwi niya sa ‘Pinas.

Hindi kaya inutusan ni Vina ang bunsong kapatid na si Shaina Magdayao na nanood ng concert na kumuha ng ilang personal videos para mapanood niya kahit papaano ang show ng mga idol niya?

Naging parte ng ‘FPJ’s Ang Probinsiyano’ si Megastar kaya naging close siya kina Shaina, Coco Martin, Julia Montes, Lorna Tolentino, Angel Aquino, John Estrada, at iba pang kasamahan na full support kay Shawie noong Biyernes ng gabi.

Oh well, kahit sold out ang ‘Dear Heart’ concert ay marami pa rin talaga ang hindi nakapanood nito dahil sa conflict sa schedule at maaga rin kasing na-sold out ang tickets.

Ngayong October 30 (Monday) ay may VIP Night ang ‘Dear Heart’ sa Okada Manila Grand Ballroom at sa NUSTAR Resort Convention Center Cebu on November 17 kaya may chance pa ang mga naka-miss sa much talked about reunion concert nina Sharon, Gabby. (Ogie Narvaez Rodriguez)