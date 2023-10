Solon atras-abante sa lipat bahay

Sino raw itong mambabatas ang mistulang balikbayan sa kanyang bahay matapos na ibalik ang mga hinakot na gamit?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, halos maiyak daw sa tuwa ang mambabatas nang malaman na hindi na itutuloy ang proyekto.

Nagdesisyon kasi ang China na huwag nang ituloy ang rail project, marahil ay bilang ganti sa pagiging tigasin ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Kahit galit sa China, parang natuwa pa ang mambabatas sa bina­wing pautang dahil na­ngangahulugan din na hindi gigibain ang kanyang bahay na tatamaan sana ng railway project.

Halos naubos na ng mambabatas ang gamit sa kanyang bahay sa takot na gigibain na ito para sa proyekto.

Ngayong nakumpirmang wala palang pondo sa proyekto, ibinalik na muli ng mambabatas ang mga hinakot na gamit.

Ang masaklap lang, hindi na makakasingil sa right of way ang mambabatas dahil sa naunsyaming proyekto.

Malaki-laki sana ang makukuhang datung ng mambabatas kaya naman pumayag itong ipagiba ang kanyang bahay sa lalawigan.

Clue. Ang mambabatas na atras-abante sa lipat bahay ay hindi mahilig magsuklay.