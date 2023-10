SMC, SBP nasa likod ni Justin Brownlee anuman sentensya

KAHIT si coach Tim Cone, nasa dilim din sa magiging desisyon sa kaso ng kanyang resident import na si Justin Brownlee.

Sa susunod na linggo inaasahang bababa ang hatol sa positive test sa banned substance ni Brownlee na kinuha kinabukasan matapos ihatid ang Gilas Pilipinas sa gold medal ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

“I don’t know for sure, but I heard that there might be a decision by Tuesday or Wednesday next week but I’m not nearly a hundred percent sure about that,” ani Cone sa interview ng CNN Philippines.

Sa FIBA (International Basketball Federation) manggagaling ang desisyon kung gaano kahaba ang magiging suspension ni Brownlee.

Hanggang dalawang taon ang posibleng pinakamahabang ban.

Maraming tumutulong sa naturalized player ng Gilas.

“I know that the SBP (Samahang Basketbol ng Pilipinas, the San Miguel Group, and everybody is trying their very best to give him all the support, the legal support he needs to shorten or remove the possible suspension.”

Habang nakabitin si Brownlee, si Tony Bishop ang hinugot ng Ginebra bilang import sa title defense nila sa PBA Commissioner’s Cup na magbubukas sa Nov. 5.

Unang ginto iyon ng bansa sa 61 taon sa Asiad men’s basketball. Ang Gin Kings ang defending champion sa nalalapit na 48th PBA season-opening conference.

(Vladi Eduarte)