Nanawagan ang Department of the Interior and Local Government na ireport ang sangkatutak na poll watchers sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections dahil maituturing itong vote buying.

Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, dalawang poll watcher lamang ang pinapayagan sa bawat kandidato upang magbantay sa bawat polling center upang maiwasan ang alegas­yon ng vote buying.

Sa ilalim aniya ng Resolution 10946 ng Commission on Elections, magkakaroon na ng presumption ng vote buying kung ang kandidato ay nagtalaga ng higit dalawang watcher kada poll precinct.

“Hinihiling ko sa publiko na maging mapagmatiyag at mag-ulat sa Comelec o DILG kung may mapansin silang presinto na umaapaw sa mga poll watcher. Iimbestigahan natin iyan ng maigi at gagawan ng kaukulang aksiyon,” saad ni Abalos.

Sinumang kandidato na mapapatunayan sa vote buying ay posibleng makulong ng hanggang anim na taon at perpetual disqualification from public office.

Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ang pagtalaga ng watcher ay kailangang pirmado ng kandidato o ng awtorisadong kinatawan ng poli­tical party.

May karapatan ang poll watcher na manood sa ginagawa ng Board of Electoral Inspectors, idokumento ang kanilang obserbasyon, kuna ng larawan ang bilangan at mga insidente at maghain ng protesta kung sa tingin nila ay nagkaroon ng iregularidad sa bilangan ng boto.