RY Dela Rosa, Heavy Bombers tinumba uli ang Arellano Chiefs

STANDING

TEAM W L

MU 9 2

LPU 8 3

JRU 8 4

SBU 7 4

CSB 7 4

EAC 6 5

UPHSD 4 7

SSCR 4 8

AU 2 9

CSJL 1 10

Mga laro sa sa Nov. 3

(Filoil Ecoil Arena-San Juan)

2 pm – EAC vs CSJL

4 pm – LPU vs MU

PUMOSTE si RY Dela Rosa ng 12 points at 2 rebounds upang angklahan ang Jose Rizal University sa muling pagbambo kontra Arellano University, 79-74, sa 99th NCAA Seniors Basketball Tournament 2nd round elims Linggo ng tanghali sa Filoil Ecooil Arena sa San Juan.

Kakabida sa pagresbak ng Heavy Bombers noong Biyernes laban sa San Sebastian College Recoletos(79-72) na rito’y kumana siya ng 19 markers at 4 boards, angat ng JRU sa tersera sa 8-4 (won-lost) record at binalya ang Chiefs sa 2-9 na kinaoab sa pangsiyam.

Kasabwatan ni Dela Rosa sa ragasa ng Kalentong-based squad sina Jonathan Medina na top scorer sa 20 pts., Patrick Ramos na naka-15 at Joshua Guiab na may umiskor ng 11 at may gayung daming kalawit na rebound.

Kinahapunan, nanggagalaiting niresbakan ng San Sebastian College Recoletos (4-7) ang firsat round eliminations tormentor San Beda University (7-4), sa likod ng 19 pts., 4 rebs. at 2 assists ni Prince Carlos. (Ramil Cruz)