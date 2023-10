Rondae Hollis-Jefferson, TNT himagsik ang sigaw sa Chiba

I-ho-host ng TNT ang Chiba Jets sa unang laro ng East Asia Super League sa Manila.

Sa Nov. 1, 7 pm, ang bakbakan sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna. Palabok para sa fans ang live entertainment, make-up stations, barber chairs at mud wrestling na may kasamang kalabaw.

“We are trying to create a special atmosphere,” ani EASL co-founder Matt Beyer,

Kasama sa Zoom press conference sina Beyer, PBA commissioner Willie Marcial, Meralco team manager Luigi Trillo at Tropang Giga assistant coach Sandy Arespacochaga.

Resbak ang misyon ng TNT, tumikim ng 93-75 loss sa Japan B.League team Chiba sa Funabashi Arena noong Oct. 11

Nakapag-recharge na si Rondae Hollis-Jefferson mula sa kampanya sa FIBA World Cup 2023 at 19th Asian Games para sa Jordan.

Balik na rin sa Tropa si Calvin Oftana na bumawi rin matapos ang duty sa gold-winning Gilas Pilipinas sa Asiad.

Si Quincy Miller ang second import ng TNT, may bagong big man din kay Jewel Ponferada.

Galing ang Jets sa 85-82 come-from-behind win laban sa Taipei Fubon Braves sa Taiwan noong nakaraang linggo. Tumabo ng 38 points mula siyam na 3-pointers si Yuki Tagashi para sa Chiba. (Vladi Eduarte)