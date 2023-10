KASADO na ang seguridad sa bansa para sa pagdaraos ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ngayong araw.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr., nasa 187,600 na pulis ang ikinalat sa buong bansa para sa seguridad at iba pang tungkulin sa eleksiyon.

“Our message to the public is clear: election day will remain under our control, and we will not tolerate any disruptions or threats to the peaceful exercise of your right to vote. We urge the public to cooperate and report any irregularities or security concerns,” pahayag nito.

Sa pinakahuling bilang kahapon, nasa 151 kaso ng karahasan ang naitala sa buong bansa ng PNP kung saan 30 sa mga ito ay kumpirmadong may kinalaman sa eleksiyon, 33 insidente naman ang kasalukuyang biniberipika habang 88 kaso ang walang kinalaman sa BSKE.

“In terms of monitoring, we are actively working with the Comelec (Commission on Elections). We have a data sharing pact. We have command centers in the national, regional, provincial and municipal levels, we have NEMAC (National Election Monitoring and Action Center), REMAC (Regional) and we have hotlines,” dagdag ng opisyal.

Sa pinakahuling tala ng PNP, 361 barangay ang nasa ilalim ng red category; 1,252 sa orange category; 1,210 sa yellow; at 39,178 sa green category.

Samantala, sinabi ni PNP spokesperson P/Col. Jean Fajardo na 5,558 mga pulis ang ipapalit bilang Board of Election Inspector (BEI) kapag umatras ang mga guro na sumalang sa BSKE.

Kasunod ito ng pag-atras ng mga guro sa Cotabato City at Abra dahil sa pa­ngamba sa kanilang buhay habang abot naman sa 250 kandidato ang umurong sa kanilang kandidatura dahil sa iba’t ibang dahilan. ­(Edwin Balasa)