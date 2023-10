PNP chess club tagumpay

Nakaungos sa tie break points si Harris De Guia kontra sa kapwa 6.5 pointer na si Kyle Emmanuel Ochoa para makopo ang titulo sa Police Colonel Lawrence Reloj Chess Cup sa Robinsons Galleria sa panulukan ng Edsa, Ortigas Avenue, Quezon City nitong Sabado (Oct. 28).

Lumagay sa 3rd-5th placers na may tig 6.0 pts. sina Ernie Abanco, Remark Bartolome at Jan Francis Mirano.

Ito ang ika-3 torneo sa taong ito ng Philippine National Police-PNP Chess Club na ginabayan nina kuya Buboy Abalos, Joms Pascua at Ruzel Manahan sa pakikipagtulungan ni National Chess Federation of the Philippines Director Martin ‘Binky’ Gaticales na bukas sa mga non-master woodpusher at layuning makatuklas ng future chess masters.

Sina P/Col. Oliver Ocampo, kinatawan ni P/Col. Lawrence Reloj, at P/Col. Antonio Dizon ang nagsagawa ng traditional ceremonial moves sa pagbubukas ng toneo na sinaksihan nina Fide Arbiter Roy Madayag at P/Sr. Master Sgt. Renato Abalos.

***

Nagkampeon si National Master Vince Angelo Medina via tie break points laban sa kapwa 6.5 pointers na sina Kevin Arquero at Christian Mendoza sa Antonio ‘Bolok’ Santos Memorial Open Rapid Chess Tournament sa Barangka Barangay Hall rooftop (3/F) sa Marikina nitong Sabado.

Sinuportahan ang torneo ng Rising Chess Unlimited sa gabay ni NCFP Dir. Rey Cris Urbiztondo at inorganisa ng Kaizen Knights Concepcion Dos Chess Club kung saan ang tournament director ay si Isagani De Ramos.

Ang namayapang sportsman at pilantropong si Santos ay ama ni dating NCFF dir. at former Marikina Councilor Thaddeus Santos.

***

Good luck sa kumpare kong si NM Almario Marlon Bernardino Jr., na delegation head/coach ng national sa FIDE World Youth Chess Championships sa Montesilvano, Italy sa Nov.12-24.

***

Binabati ko ang mga kaibigang masugid na tumatangkilik sa No. 1 tabloid newspaper, Abante Una sa Balita na sina Martin Meneses , Jose Padu Delos Santos, Leonard Buco, Edwin Gawaran, Noel Samaco, Edward Malinis, Christopher ‘Dong’ Cheng, Kyle Bernardino , Mack Toralba, Bobby Estefanio at Cynthia Caluya.

***

Handa na sa NCAA chess meet ang Emilio Aguinaldo College Chess Team sa gabay nina President Dr. Jose Campos, Sports Director Dr. Lorenzo Lorenzo, coach International Master Angelo Young, College Captain Celso Sandrejo Jr., co-capt. Set Canasta, secretary Ma. Shenavi Aranas, sgt.at arms Semi Canasta at High Shool team skipper Vincent Combalicer.