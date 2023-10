Itinulak ng isang party-list solon ang paglikha ng isang pension system para sa informal sector.

Ayon kay Senior Citizens party-list Rep. Rodolfo Ordanes ang pension system ng bansa ay nabansagan na isa sa pinakapanget sa mundo subalit maaari itong ayusin.

“Though I am disappointed and lament the situation, it is what it is. But the country’s pension system can be improved. It will take many years, but the improvements must be made,” sabi ni Ordanes.

“I want the informal sector workers to have a pension system. This is for those workers who are not members of the SSS (Social Security System) or the GSIS (Government Service Insurance System),” dagdag pa nito.

Sinabi ni Ordanes na ang pension system para sa informal sector ay maaaring gawing self-sustaining upang hindi maging pabigat sa gobyerno.

Naniniwala ang kongresista na kung hindi mabigat ang hulog ay maraming sasali rito dahil sila rin naman ang makikinabang sa hinaharap. (Billy Begas)