Pauline Del Rosario gigiyahan 16 Pinay na lalagare sa Taiwan

Sa pitong nasa Top 10 ng Ladies Professional Golf Association of Taiwan rankings at multi-titled Thai ace na atat sa fourth leg victory, kayod-marino ang sakalam na 16-player ng ‘Pinas sa mahirap na pagsubok sa Party Golfers Ladies Open na sasambulat sa Nov. 8 sa Lily Golf and Country Club sa Guanxi Township sa Taiwan.

Pangungunahan nina Taiwanese Ya-Chun Chang, wagi sa katatapos na Da Da Digital Open, at Thai PK Kongkraphan ang stig na international field sa NT$4M championship na maghuhudyat sa pagbabalik ng Ladies Philippine Golf Tour’s leading players sa TLPGA mula sa apat na taong pagliban dahil sa pandemya.

Pero nakahanda naman sina Pauline Beatriz Del Rosario, Daniella Uy, Chanelle Avaricio, Harmie Nicole Constantino, Florence Bisera at amateur Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson para sa pukpukang labanan sa 54 na butas sa kaganapang sasalihan din ng mga tigasing manlalaro ng Thailand LPGA, na tulad ng LPGT, may basbas din sa TLPGA.

Wagi na si Del Rosario sa TLPGA Royal Open noong 2017 nang maghabol sa pitong palong pagkaiwan sa final round at manalo pa ng one-stroke.

Nagpapalakas-loob pa sa 25-anyos na Pinay shotmaker ang matagumpay na kampanya sa LPGA Q-School Stage II sa Estados Unidos na nagpakotensyon pa pa sa kanya na makakopo ng LPGA Tour card sa papasok na taon. (Ramil Cruz)