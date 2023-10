DEHINS nagsasayang ng panahon ang Manila Chooks! nina Paul Desiderio, Dennis Santos, Marcus Hammonds, at Tosh Sesay para makapaghanda sa nakakapagod na half court shown FIBA 3×3 World Tour Abu Dhabi Masters.

isang araw lang ng pagkabigay ng kagalakan sa mga overseas Filipino worker at komunidad ng Pinoy sa Al Ain, agad nagpalit ang koponan ng mga gamit at tumutok sa kanilang mga sesyon at ensayo para sa susunod na laban.

Hindi madali ang misyon dahil nasa landas patungo sa kampeonato ang pinakamahuhusay na 3×3 team sa iba’t ibang panig ng mundo.

Kabilang ruto ang apat na Serbian squad na pangungunahan ng World Tour Chengdu Masters champion Liman Huishan NE at Ub Huishan NE, na pinamumunuan ni World No. 1 3×3 player Strahinja Stojacic.

Tatrango sa kampeon sa Cebu Masters Miami USA sina stars Jimmer Fredette at Dylan Travis.

Kinatatakutan din ang San Juan Puerto Rico, Lausanne Sport LS Switzerland, Omaha USA, Wuxi China, Jeddah KSA, Pirot Serbia, at Chonchi China.

Nakatakdang makaharap ng Manila Chooks! ang 13th-rank Latvian player na si Nauris Miezis ng Beijing (China) mamaya, at ang FIBA 3×3 Lublin Challenger 2023 champion Partizan Serbia. (Lito Oredo)