Pakikipagsayaw kay Celeste Cortesi, iniintriga: ‘Paghihiganti’ kay Barbie, pinagtawanan lang ni Jak

Nakakaloka talaga ang ibang mga kalahi nina ‘Marites’ at ‘Marisol’, ha! Aba, pinalalabas kasi na ginagantihan na raw ni Jak Roberto ang girlfriend na si Barbie Forteza.

Eh close kasi si Barbie sa ka-love niyang si David Licauco kaya ang TikTok video kung saan ay kasamang sumayaw ni Jak si Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi ay ginawan na ng istorya.

Tsika nga ng netizens, tila gumanti na raw si Jak sa girlfriend.

Mismong isang tao sa kampo ni Barbie ang nagsabi sa amin na natawa lang si Jak sa bintang na gumaganti ito sa girlfriend kaya may dance video sila ni Celeste sa TikTok.

“Hayaan na po natin. Kilala po namin si Jak, hindi siya makikipagsayaw sa iba para pagselosin si Barbie. Saka bakit naman po siya gagawa ng ganun, eh, alam naman po niya kung gaano siya kamahal ni Barbie?

“Si Jak po, boyfriend. Si David, ka-love team lang po ni Barbie.

“Kita n’yo naman po na full support si Barbie kay Jak. Hindi naman po porke may project sina Barbie at David nasa isang tabi na lang si Jak.

“So huwag na lang pong patulan ang gawa-gawang intriga,” tsika ng taong kausap namin.

And yes, hindi raw ‘silos’ si Barbie sa sayaw video na ‘yon ni Jak with Celeste, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)