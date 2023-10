Pagdalaw ng mga kaibigan nakakatulong: Kris gumaganda pakiramdam

Mismong ang mga malalapit kay Kris Aquino na nakakasama, nakakadalaw sa kanya sa bahay niya sa Orange County, California ang nagsasabing mas gumaganda ngayon ang pakiramdam ng Queen of All Media.

Mas masaya rin daw ngayon ang nanay nina Josh, Bimby.

Sabi ng isang taong malapit kay Kris, malaking bagay rin daw na nadadalaw si Kris ng mga kaibigang galing sa Pilipinas.

‘Yung pagdalaw raw ni Kim Chiu ay sobrang nakaganda ng pakiramdam ni Kris, pati na rin ang muling pagkikita ng nanay nina Josh, Bimby sa King of Talk na si Boy Abunda, na hindi lang naging manager ni Kris, naging co-host, at kaibigan pa.

Nauwi pa nga sa interbyuhan ang pagkikitang ‘yon nina Kris, Kuya Boy, na cellphone lang ng una ang ginamit, na ang nag-camera ay ai Marc Leviste, na sinasabing dyowa na uli ng una.

Anyway, sabi pa ng source namin, October 29 nakatakdang dumalaw si Angeline Quinto kay Kris.

“For sure, maaaliw si Kris kay Angeline. Masaya ring kasama si Angeline. October 29 nga raw dadalaw si Angeline kay Kris.

“Tamang-tama at tapos na ang concert tour ni Angeline. Bakasyon na sila,” tsika pa ng kausap namin.

As of this writing (12:00 noon ng Sunday), hindi pa nakakadalaw si Angeline kay Kris dahil 15 hours behind ang California sa Pilipinas.

Sigurado namang ipo-post ni Kris once na madalaw na siya ni Angeline dahil pinost din naman niya ang pagdalaw sa kanya nina Kim, Kuya Boy.

Teka! Mahilig din tsumika si Angeline, mag-post din kaya siya ng tsikahan nila ni Kris?

Well, sana!

‘Yun na!