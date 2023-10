Bukas si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mungkahing gumamit ng mga lokal na produkto para sa infrastructure projects ng gobyerno.

Ang pagbili at paggamit ng local na building materials ay iminungkahi ng Private Sector Advisory Council (PSAC) upang gawing prayoridad ang mga sariling produkto ng bansa.

Inatasan ng pangulo ang Department of Trade and Industry (DTI) na makipag-ugnayan sa PSAC para sa listahan ng construction materials na maaring gamitin ng gobyerno sa infra projects.

“We have to match the capacity and the demand. But again, that if you can say that from now on, 100% of our — comes from the Philippines, we need to make everything clear kung AO yan or some other form,” anang Pangulo.

Inatasan din nito ang Department of Budget and Management (DBM) sa pamamagitan ng Government Procurement Policy Board na idagdag sa polisiya ang pagbibigay prayoridad sa lokal na materyales sa pamamagitan ng guidelines nang naayon sa mga batas at regulasyon.

Hiniling ng PSAC kay Pangulong Marcos na suportahan at tangkilikin ang lokal na industriya dahil pang-world class ang kalidad ng mga produkto at higit pa sa mga inaangkat na produkto mula sa ibang bansa.

Kabilang sa mga construction material na iminungkahi sa Presidente ay semento, mga bakal at iba pa na nakasunod sa pamantayan ng bansa at nakadisenyo sa epekto ng climate change at iba pang natural na kalamidad. (Aileen Taliping)