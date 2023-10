Nakahanda ang Metro Manila Development Authority (MMDA) sa mga posibleng demanda sa pag-tataas ng multa sa mga lalabag sa bus lane.

Sa isang weekly forum, sinabi ni MMDA-Traffic Enforcement Group Director Atty. Victor Nuñez na inaasahan na nilang may aa­ngal sa tinaasang multa sa mga lalabag sa bus lane na aabot hanggang P30,000.

Sa nakalipas aniya na tatlong buwan ay mahi­git dalawang libo ang nahuling lumabag sa bus lane kar-amihan ay mga pribadong sasakyan.

“We are open to that. That’s one way we could somehow make it deterrent,” ani Nuñez.

Mula sa dating P1,000 multa sa mga hindi otorisadong dumaan sa bus lane, gagawin itong P5,000 sa unang offense; P10,000 sa ikalawang paglabag; P20,000 third offense; at P30,000 sa ikaapat na paglabag na may kasamang pagbawi sa dri­ver’s license.

Sinabi ni Nuñez na hindi iniinda ng mga pribadong motorista ang P1,000 multa kaysa ma-late sa tra-baho o appointment kaya dumadaan sa bus lane kahit alam na bawal ito.

“Hindi naman sila ano eh, what is P1,000 kaysa ma-late sila. So, we really need to raise the fine para maramdaman nila,” dagdag ni Nuñez. (Aileen Taliping)