NAALARMA ang Federation of Philippine Industries (FPI) sa patuloy na smuggling at ilegal na bentahan ng mga puslit na sigaril­yo sa bansa, dahilan para malugi ng bilyon-bilyon sa kita ang pamahalaan.

Sa isang press conference, sinabi ni FPI chairman Dr. Jesus Arranza na nalugi ang gobyerno ng P26 bilyon dahil sa pagbagsak ng Gross Domestic Product (GDP) ng 0.39% mula 2018 hanggang 2022.

Sapat aniya ang nasabing halaga para sa pagpapatayo ng 57,000 socialized housing unit, 8,642 silid-aralan at 75 pampublikong ospital.

Nagresulta rin ito sa 0.63% pagbagsak ng household income at 4.9% kabawasan sa bilang ng trabaho mula 2018 hanggang 2022, batay aniya sa pag-aaral ng University of Asia and the Pacific (UA&P) na pinamagatang ‘Illicit Cigarette Trade in the Philippines: Economic and Social Impacts of Weak Regulatory Enforcement’.

Tinalakay ng komprehensibong pag-aaral, na ginawa sa pamumuno ng ekonomistang si Alyssamae Nuñez, ang pagbubuwis sa sigarilyo at ang papel nito para mabawasan ang paninigarilyo ng publiko. Gayunman, sa kabila ng malaking pagbabago sa tulong ng tax reform, hamon pa rin ang puslit na mga sigarilyo dahil sa pagtaas ng kaso ng smuggling kasabay ng pagbaba ng benta.

Sa halip na magpataw ng bagong buwis sa industriya, sinabi ni Nuñez na dapat palakasin ng gobyerno ang pakikipagtulungan­ sa iba pang pamahalaan at ins­titusyon, pakikipag-ugnayan sa international body, mga conventions at pagsusulong ng kaalaman ukol sa negatibong epekto ng ilegal na kalakalan sa mga bansa at kanilang ekonomiya.

Bukod sa negatibong epekto nito sa ekonomiya, sinabi rin niya na ang puslit na sigarilyo ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan dahil sa mahinang kalidad ng produksyon at distribusyon.

Dagdag pa rito, dahil sa mataas na buwis, naghahanap ang mga mamimili ng mas murang alternatibo na siyang nagpapalakas sa ilegal na gawaing ito. Isang panel discussion din ang isinagawa na

Nilahukan ng kinatawan mula sa iba’t ibang sektor, kabilang na si Nuñez, Dr. Julieta Delos Reyes, isang agricultural economist mula sa University of the Philippines-Los Baños at Bernard Vicente, national president ng National Federation of Tobacco Growers. (Juliet de Loza Cudia)