Mga faney ng ‘Friends’ nag-iyakan: Paalam Matthew Perry

Trending at bumaha ng kalungkutan sa social media nitong Linggo ng umaga dahil sa balitang pagpanaw ng sikat na ‘Friends’ star na si Matthew Perry sa edad na 54.

Nagdadalamhati ang milyon-milyong fans niya worldwide.

Pagkalunod sa kanyang jacuzzi ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ni Chandler Bing, sikat na karakter niya sa hit sitcom noong 90s hanggang May 6, 2004 (finale episode).

Ang tanong ng netizens, premonition nga ba sa biglaan pagkamatay ni Matthew ang huling Instagram post nito limang araw bago mawala ang aktor?

“Oh, so warm water swirling around makes you feel good? I’m Mattman,” ito ang sinulat niyang caption kalakip larawan niyang nakalubog sa hot tub na open air at kita ang city lights.

Dahil sa biglaang pagkamatay ni Matthew, muling nilabas ng People Magazine ang exclusive interview nila sa aktor last year.

May kaugnayan ang nasabing panayam sa paglabas ng autobiography book na ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ kung saan sinulat ni Matthew ang kanyang challenging journey sa kanyang addiction, sobriety sa alcohol, kanyang pangalawang buhay, ang pakikipaglaban sa sakit, at ang pagbabagong buhay.

Inamin ni Matthew na nalulong siya OxyContin, isang gamot na ginagamit for pain relief, pero tinigil niya ang pagkalulon dito matapos siyang magising mula sa dalawang linggong pagka-coma. Nasira ang colon niya dahil sa addiction niya sa gamot.

Nang tinanong siya ng People Magazine kung ano sa tingin niya ang magiging reaksyon ng tao matapos mabasa ang kanyang sinulat na libro, sinabi niyang:

“They’ll be a little surprised because it gets dark. Alcoholics and addicts will relate to it a tremendous amount and hopefully be helped by it. My life from the outside looks great. It really does. And sometimes it is, but I think people will be surprised at how bad it got at certain times and how close to dying I came. I say in the book that if I did die, it would shock people, but it wouldn’t surprise anybody. And that’s a very scary thing to be living with. So my hope is that people will relate to it and know this disease attacks everybody. It doesn’t matter if you’re successful or not, the disease doesn’t care.”

Dagdag pa niya, “Wanting to tell the story, even though it’s a little scary to tell all your secrets in a book, I didn’t leave anything out. Everything’s in there. But it’s also a story “that’s filled with hope.”

Mas marami ang humanga kay Matthew matapos niyang ilabas sa publiko ang kanyang madilim na pinagdaanan at nagbago talaga siya ng lifestyle para mas mapahaba pa ang kanyang buhay.

Isa nga sa mga adbokasiya niya ay ang tulungan ang mga taong dumaranas ng addiction at gustong magbago tulad niya. Handa nga siyang ibigay ang sariling phone number niya para lang personal na makausap ang mga biktima ng drug addiction tulad niya.

Sa panayam pa rin na iyon ay sinabi ni Matthew na healthy living na siya at tuwid na daan ang tinatahak, kaya marami talaga ang na-shookt sa kanyang biglaang pagpanaw.

Paalam, Chandler Bing! Paalam Matthew Perry!