Merrill Kelly hanep karakas, Texas Rangers iwinasiwas

BUMATO ng three-hit ball sa loob ng seven innings si Merrill Kelly para ihatid ang Arizona Diamondbacks sa nakakangilong 9-1 win laban sa Texas Rangers sa Game 2 ng MLB World Series nitong Sabado.

Tabla ang best-of-seven sa 1-1.

Siyam ang na-strikeout ni Kelly, walang niregalong walk. Natsambahan lang siya ng run ni Mitch Garver na pumitik ng leadoff homer sa fifth.

Tinawagan ng 22 strikes ang pukol ni Kelly, pinakamarami ng isang pitcher sa World Series pagkatapos ni Stephen Strasburg sa Game 6 para sa Washington Nationals noong 2019.

Nag-deliver ng go-ahead homer si catcher Gabriel Moreno sa two-run fourth ng D’backs laban kay Jordan Montgomery, 4 for 4 at may dalawang doubles si Tommy Pham.

Dinagdagdan ni Ketel Marte ng two-run single sa three-run eighth at hindi na nagpaawat ang Arizona.

Game 3 sa Martes (araw sa Manila) sa Arizona. (Vladi Eduarte)