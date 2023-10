Lovi nagulantang, naiyak sa pagkamatay ni Chandler Bing

Isa si Lovi Poe sa very vocal sa pagmamahal niya sa ‘Friends’ sitcom.

Paulit-ulit niyang pinanonood ang show na pinagbidahan nina Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, at Matthew Perry na nagtapos na noong May 6, 2004.

Kilalang-kilala nga ni Lovi ang mga character sa show.

At siyempre, nagulantang, naiyak si Lovi nang malamang namatay na si Matthew dahil sa diumano’y pagkalunod sa jacuzzi.

Sa kanyang Instagram story ay nag-post si Lovi ng picture ni Chandler Bing (character ni Matthew sa ‘Friends’).

Nilagyan ‘yon ni Lovi ng “NO” caption with broken heart emoji.

Nag-post din siya ng video na sinindihan niya ang ‘Friends’ Chandler candle merchandise na isa sa mga collection niya sa kanyang favorite show.

Marami ring local celebrities na fan ng ‘Friends’ ang nalungkot sa pagpanaw ni Matthew.

May your soul rest in eternal peace, Matthew, Chandler! (Jun Lalin)