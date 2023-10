Kinabog international stars! ‘Anak’ ni Julia Montes Best Actress sa Paris Film Awards

Nasungkit ng dating child star ng ABS-CBN na si Krystal Mejes ang Best Actress ng Paris Film Awards para sa short film na ‘Matapang’.

“Hindi ko po siya pinaniwalaan, hanggang ngayon, tumataas pa rin po po balahibo ko when I think about it because you know I was just once na nangarap,” saad ni Krystal.

Malaki nga ang pasasalamat niya sa ABS-CBN sa paggabay sa kanyang pangarap.

“ABS-CBN has always been there for me, kahit ano’ng gawin ko in my life they’re always alongside me, they’re always behind me and I just feel very, very, grateful,” pagbabahagi niya.

Sana nga raw ay simula pa lang ito ng mas marami pa raw makapansin sa angking galing ng mga Pilipinong aktor at ma-recognize ang kanilang mga pelikula o programa sa iba’t ibang bansa.

“This gives us all the recognition para in the future we also get incorporation with other countries about films and stuff about how we should be as an actor,” dagdag niya.

Una ngang nakilala si Krystal Mejes bilang anak ni Julia Montes sa seryeng ‘Doble Kara’. Napabilang din siya sa drama series na ‘Nang Ngumiti Ang Langit’ at ngayon ay parte rin siya ng iWantTFC series na ‘Fractured’.

Ang bongga ni Krystal dahil marami siyang kinabog sa Paris Film Awards, ha! (Dondon Sermino)