Kimi, Kenzo Brodeth patok sa Dumaguete PPS tennis

ASINTA ng magkapatid na Kimi at Kenzo Brodeth na ipagpatuloy ang pamamayag sa PPS-PEPP (Palawan Pawnshop-Palawan Express Pera Padala) junior tennis circuit sa Dumaguete sa asintang pares uli ng ‘doubles’ sa Gov. Manuel Sagarbarria National Junior Tennis Championships simula sa Martes (Oct. 31) sa Praxevilla courts.

Winalis nila ang two-leg swing sa Cebu sa kaagahan ng buwan bago ang kumampanya sa Thailand, kung saan nanalo si Kenzo sa boys’ 14- at 16-and-under singles title at si Kimi ay nagwagi sa sa girls’ 16- and 18-and-U plum para idagdag sa koleksyon nilang championship trophy.

Samantalang naka-semis si Kenzo sa Asian Tennis Federation LTAT 14-&-under bago nagretiro sa third set bronze medal match kay local bet Patthadon Lyon, umeksit si Kimi kontra Indian Sohini Mohanty sa International Tennis Federation J60 Nonthaburi second round noong isang linggo.

Sumagupa rin si Kenzo sa ITF J60 qualifying pero nag-ret. din kahit na lamang kay Thai Pitchayapong Soronpisut, 7-5. Pero inaasahang balik na sa top form sila para sa linggong itong Group I tournament na iisponsoran ni Gov. Chaco Sagarbarria.

Malamang bumida uli si Kenzo, 14, sa kanyang age category kasalpukan sina Armik Serillo, Matthew Morris, Christian Laguna, Xian Calagos, Andrian Rodriguez, Everett Niere at Rafa Callao.

Pero kailangang magtripleng kayod naman siya sa 16-and-U division na may top-billed Mcleen Gomera kasama sina Ariel Cabaral, Kurt Barrera, Manuel Jocson, Douglas Maravillas, Laguna at Rodriguez para sa rambulan sa titulo ng week-long event na bahagi ng PPS-PEPP program ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro.

Nahaharap si Kimi sa mabigat na pagsubok laban kina top seed Chloe Mercado, Kate Imalay, Therese Gauran, at iba pa, sa 16-&-U side. Kasama rin ang Ormoc City star at si Mercado sa 18-and-U na kinaroroonan din nina AJ Acabo at Judy Ann Padilla.

Mangunguna naman sina Gomera, Cabaral at Barrera sa boys’ 18-and-U roster na kabibilangan pa nina RB John Lataza, Gerald Gemida at Cyril Paster habang sina Serillo ang headline sa boys’ 12-&-U kapaluan sina Calagos, Callao at Niere.

Sunod sa PPS-PEPP circuit ang Mayor Joedith Gallego Junior Group I tournament sa Nov. 9-13 sa Silay City, Negros Occidental. Para sa mga detalye pa at pagpaparehistro, kontakin si event organizer Bobby Mangunay sa 0915 404 6464.

Ang iba pang mga nakatakda ay ang 1st Metro Iloilo Tennis Federation (MITF) Open, Juniors and Legends sa Nov. 15-21 sa Metropolis courts, Iloilo City; Zentro Open, Juniors and Legends sa Nov. 30-Dec. 10 sa Zentro Tennis Center, Apalit-Pampanga; at Dagitab Festival Open, Juniors and Legends sa Dec. 15-22 sa City of Naga Tennis Courts sa Naga-Cebu. (Elech Dawa)