KC sasamahan sina Sharon, Gabby sa Okada

Mas naging dramatic, touching ang ‘Dear Heart: The Concert’ reunion project nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion sa MOA Arena noong Biyernes dahil nandoroon si KC Concepcion.

Si KC nga naman ang nag-iisang bunga ng pagmamahalan noon nina Sharon, Gabby.

Kung wala sa concert si KC, hindi kumpleto ‘yon.

Ang tanong nga ngayon ng mga manonood — darating din ba si KC sa VIP night ng ‘Dear Heart: The Concert’ sa Okada Manila ngayong Lunes (October 30)?

And the answer is a big YES!

Mismong ang producer ng concert, si Nancy Yang, ang nagkuwentong darating doon si KC.

At kung sa MOA Arena noong Friday night ay pinigil ni KC ang pag-iyak, sa Okada Manila kaya ay tuluyan na siyang bumigay?

Eh si KC naman talaga ang sobrang happy sa reunion na ‘yon nina Sharon, Gabby.

Na kahit fairytale nga lang daw ang pagbabalikan ng kanyang parents ay masaya na si KC na nagkasama sa concert ang kanyang parents. Na friends na uli sina Sharon, Gabby.

Anyway, maraming fans sina Sharon, Gabby ang bumili uli ng tickets para sa VIP night sa Okada Manila ng kanilang concert.

For sure, kakaibang kilig, saya na naman ang hatid nina Sharon, Gabby sa gabing ‘yon.

At siguradong sobrang happy na naman ni KC.

‘Yun na! (Jun Lalin)