PANSAMANTALANG ikinandado ang ilang eskuwelahan para ipatupad ang online class sa mga mag-aaral ng Vinnystsia sa Ukraine matapos lumobo ang kaso ng Hepatitis sa nasabing lungsod.

Nagsimula ang virtual learning sa mga paaralan sa nasabing siyudad noong Oktubre 30 kasunod ng pagkaka-ospital ng mga estud­yante at ilang matatanda rito.

“The main thing now is to establish the center of the outbreak and the causes in order to stop the spread of the viral Hepatitis A among the population as soon as possible. Hepatitis A is a highly contagious, short-term liver infection that can be spread through close personal contact or eating contaminated food or drink,” ayon sa post sa Facebook ni Dr. Ihor Kuzin, chief sanitary doctor sa Ukraine.

Aniya, ginagamot ngayon sa ilang ospital sa lungsod ang 141 katao sa Vinnytsia dahil sa pagkalat ng nasabing sakit.

“We are analyzing the centers of spread and are working with the population, in particular, to establish a circle of contact persons,” dagdag ng doktor.