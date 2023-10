Kaila binitbit ‘anak’ ni Janice

Tuwing Halloween season ay may kanya-kanyang paandar ang mga artista sa kani-kanilang social media account.

Marami sa celebrities ang ume-effort talaga, todo makeover, nagsusuot ng costumes para lang manakot, magpapansin.

Suwerte ni Kaila Estrada dahil hindi niya need mag-exert ng sobrang effort at gumastos para lang manakot.

Muli nga niyang pinost sa Instagram at Facebook ang litratong kasama ang isang manikang tiyanak.

Tumatak sa kamalayan ng publiko ang nakatatakot na fictional character na ito noong ginawa ng nanay ni Kaila na si Janice de Belen ang pelikulang ‘Tiyanak’ (1988) kung saan nauso ang katagang, “Oh no, ang anak ni Janice!” na ginamit na slogan sa promo, trailer ng nasabing blockbuster horror movie.

At noong 1991 ay nag-hit din sa takilya ang comedy movie ni Janice, ang ‘Oh my God… Anak ni Janice!’ kung saan co-stars niya sina Rene Requiestas, Mahal (na parehong yumao na).

Super bet ng netizens ang Halloween IG post ng totoong anak ni Janice. Maging ang mga kaibigang models, beauty queens, at aktres gaya nina Iza Calzado, Charlie Dizon ay super komento at nag-heart pa sa nasabing post ni Kaila.

May nag-suggest pa nga na bakit hindi gawing launching movie ni Kaila ang remake ng ‘Anak ni Janice’ lalo na ngayon at pinag-uusapan ang akting prowess niya sa mga seryeng ‘Linlang’ at ‘Can’t Buy Me Love’, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)