Kahit magtatapatan, nagyakapan! Coco bilib sa pagkatao ni Ruru

Ang sobra-sobrang paghanga kay Ruru Madrid ang rason kung bakit daw tinanggap ni Phillip Salvador ang serye na bida ang una.

Hindi nga pinasilip sa teaser ng ‘Black Rider’ ang eksena ni Ipe, at boses lang nito ang narinig. Pero, inamin na rin ni Ruru na kasama nga niya ang beteranong aktor sa serye.

“Nagkita kami ni Tatay Ipe sa isang event, tapos niyakap niya agad ako, at sinabi niya sa akin na sobrang proud daw siya sa akin, na ang layo na raw ng narating ko, pero lagi ko raw tatandaan na huwag na huwag akong magbabago.

“At sabi niya sa akin ang paggawa ng action, na okey lang ‘yon na gumawa ng matitinding stunts, fight scenes, pero huwag ko raw pababayaan ang puso kung bakit ako nakikipaglaban, which is ang drama.

“Si Tatay Ipe ay kilala natin na bukod sa mahusay sa mga action, fight scene, isa rin siyang mahusay na aktor, at sobra ko siyang tinitingala,” kuwento ni Ruru, na nagsabing abangan na lang daw ang mga eksena nila ni Ipe.

At siyempre, naikuwento rin ni Ruru ang tungkol naman sa pagkikita nila ni Coco Martin, sa naturang event din.

“Nagkita rin kami sa event na `yon, na kasama rin si Senator Robin (Padilla). Eh, sakto nandoon din si Sir Coco, nilapitan ko siya para magpakilala ako, dahil sobrang taas ng respeto ko sa kanya, sobrang taas ng paghanga ko sa kanya, na hindi pa ako nag-aartista noon, nanonood na ako ng mga teleseryeng ginagawa niya.

“That’s why nilapitan ko siya, nagpakilala ako sa kanya, sabi ko, ‘Sir Coco, ako po si Ruru Madrid, galing po ako sa GMA, at isang malaking karangalan na makilala kita’.

“And then, ang sagot lang niya sa akin, ‘Ano ka ba, ako nga dapat ang magsabi niyan, pinapanood kita sa GMA, at nakikita ko ang mga ginagawa mo, ang effort mo, at ipagpatuloy mo lang `yan, sa totoo nga lang, naghahanda na kami’. Tapos, yumakap po siya sa akin nang mahigpit.

“Sabi niya sa akin, ‘Ipagpatuloy mo lang ‘yan, at nakikita ko ang pagiging makatao mo, ituloy mo lang `yan’. Sobrang na-appreciate ko po ‘yun dahil isa po siya sa tinitingala kong artista sa industriya natin,” sabi na lang ni Ruru.

Oh, bongga, di ba?

Kahit pinagtatapat sila sa ere, sa personal ay malaki ang paghanga nila sa isa’t isa.